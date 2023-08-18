Події

15:08 18.08.2023

Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова - Кличко

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Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова - Кличко

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації очолить Марина Соловйова, її заступником стане активіст Дмитро Перов, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Тепер офіційно. Департамент охорони культурної спадщини КМДА очолить Марина Соловйова. Людина, яка завжди опікувалася збереженням старого Києва і багато для цього зробила. Її заступником у департаменті буде призначений активіст Дмитро Перов, кандидатуру якого запропонувала столична громадськість", - написав Кличко в телеграм-каналі.

"Спільними зусиллями впроваджуватимемо необхідні зміни для збереження культурної, історичної спадщини нашого міста", - додав він.

Як повідомлялося, 8 червня Кличко звільнив попереднього голову Департаменту охорони культурної спадщини Олександра Никоряка, якого журналісти помітили в той час, коли він виходив з одного з київських ресторанів під час комендантської години.

 

Теги: #кмда #київ #культурна_спадщина

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