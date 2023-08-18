Події

12:34 18.08.2023

Чиновниці райадміністрації в Києві висунули підозру за закупівлю овочерізок у бомбосховища за завищеною ціною

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Чиновниці Дніпровської районної адміністрації в м. Києві, яка уклала договір про закупівлю овочерізок за завищеною ціною для укриттів, повідомлено про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у п'ятницю.

"Посадовиця уклала договір на закупівлю овочерізок за завищеною ціною, які призначалися для використання у закладах громадського харчування в укриттях. Отже, жінка здійснила розтрату бюджетних коштів розміром 300 тис. грн. За висновками товарознавчої експертизи було підтверджено факт кримінального правопорушення та повідомлено посадовиці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України", - ідеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що жінці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Теги: #рда #підозра #бомбосховища

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