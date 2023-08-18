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12:21 18.08.2023

Герасимов: Рішення ВАКС проти мене - це відволікання уваги суспільства від корупційних злочинів влади

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Герасимов: Рішення ВАКС проти мене - це відволікання уваги суспільства від корупційних злочинів влади

Рішення Вищого антикорупційного суду у справі щодо порушень у декларації майна та доходів - це винятково політична кампанія влади, щоб відволікти увагу суспільства від корупції та розкрадань у Міноборони, хабарництва і скандалів навколо президентської команди, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Усе, за що мене намагалися судити, не має жодного стосунку до корупції, сталося задовго до політики й було придбане за законні доходи. Я розумію все це як піар-акцію з метою затьмарити яйця по 17 гривень, зниклі мільярди Міноборони, хабарі команди Зеленського та нескінченні скандали президентської фракції", - заявив Герасимов, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Він зазначив, що незважаючи на те, що суд звільнив його від покарання, він усе одно планує подати апеляцію.

"Через численні процесуальні порушення, подвійні стандарти та вибіркове правосуддя, які проявилися через бажання зберегти обличчя провальній справі прокурорів, де один із ключових прокурорських документів є російським і невідомо де взявся. А обвинувальний акт був умисно сфальсифікований, і суд це непрямо визнав. Але "сором’язливо" прикрив прокурорів, не написавши про це напряму", - наголосив Герасимов.

"І ще одне, що вам належить знати про роботу цього суду: рішення суду блогери Офісу президента отримали раніше за мене й адвокатів", - додав депутат.

Як повідомлялося, колегія суддів ВАКС на засіданні 17 серпня визнала Герасимова винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. Нардепу було призначено покарання у вигляді штрафу розміром 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік, однак у зв'язку із закінченням строків давності його було звільнено від відбування покарання.

Згідно з матеріалами справи, нардеп не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомості про двоповерховий житловий будинок і паркомісце, розташовані в Королівстві Іспанія, що належать йому та його дружині, загальною вартістю EUR252 тис., а також про наявність грошових активів розміром $1657 на рахунках в одному з українських банків.

Теги: #суд #герасимов

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