Події

10:34 18.08.2023

СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

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СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

Контррозвідка Служби безпеки України викрила учасника агентурної мережі Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) у Дніпрі, який для маскування розвідувально-підривної діяльності використовував свій статус співзасновника місцевої громадської організації, що займалася волонтерською діяльністю.

"Діючи "під прикриттям", російський агент намагався встановити місця базування штабів Сил оборони, які дислокуються на території регіону. Також зловмисник передавав агресору інформацію про орієнтовну кількість та види військової техніки, яку переправляли залізницею на передову. Для збору розвідданих він спостерігав за переміщенням ешелонів ЗСУ із офісу громадської організації, який знаходився поблизу залізничної розв’язки. Крім того, фігурант "втемну" використовував своїх знайомих, у яких під вигаданими приводами розпитував інформацію про українських захисників", - повідомляється на сайті СБУ в п'ятницю.

Зловмисник також відстежував відомості про наслідки ворожих "прильотів" по Дніпру, а потім передавав агресору локації постраждалих об'єктів і масштаби руйнувань. Розвідінформацію окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних повітряних атак на обласний центр.

За даними спецслужби, після затримання своїх спільників у січні 2023 року він "заліг на дно, але нещодавно перейшов на резервний канал спілкування з російською спецслужбою і продовжив виконання ворожих завдань".

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За клопотанням СБУ суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Розслідування у справі триває.

Це вже восьмий викритий СБУ агент з агентурної мережі ГРУ в Дніпрі, розповіли у спецслужбі.

Теги: #сбу #дніпро #агент_рф

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