Окупанти обстріляли з артилерії Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області

Російські окупаційні війська минулої доби здійснили артилерійські обстріли Очаківської та Куцурубської громад, повідомляє Миколаївська ОВА.

Зокрема, у Миколаївському районі 17 серпня о 09:05, 10:27, 12:02, 13:52 ворог здійснював артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також учора, 17 серпня, о 12:39 та 15:06 артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Водночас у четвер у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два розвідувальні БПЛА "Мерлін-ВР".

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули відносно спокійно.