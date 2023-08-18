Події

07:14 18.08.2023

Швейцарія не визнає паспорти, видані РФ на окупованих територіях України

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Швейцарія не визнає паспорти, видані РФ на окупованих територіях України

Швейцарія не визнаватиме паспорти, видані РФ на окупованих територіях України і Грузії, повідомляє пресслужба Федеральної ради країни.

"Особи з окупованих Росією регіонів України або самопроголошених регіонів Грузії більше не можуть отримати шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони з проїзним документом, виданим Росією", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ЄС роз'яснив свою поточну практику з цього приводу, а Федеральна рада Швейцарії ухвалила це правило на своєму засіданні.

У Швейцарії зазначили, що не визнаватимуть звичайні паспорти та дипломатичні паспорти, посвідки на проживання для осіб без громадянства, посвідчення на повернення та документи, що засвідчують особу моряків.

Для України встановлено різні дати видачі залежно від регіону, документи з яких більше не приймаються.

 

 

 

Теги: #рф #паспорти #швейцарія

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