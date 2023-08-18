Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова допустила передачу Україні ударних гелікоптерів Мі-24, які планується замінити новими американськими гелікоптерами.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, на цьому історія двадцять четвірки не закінчується. Напевно, всі ми підозрюємо, що вони можуть знайти подальше застосування там, де зараз потрібна будь-яка військова техніка для захисту від агресорів. Саме туди наша допомога прямувала протягом багато місяців – і буде надходити далі”, – написала Чорнохова у Твіттері.

За її словами, російські вертольоти Мі-24В/35 чудово послужили, причому довше за очікуване - 45 років.

Вона додала, що армія Чехії не може покладатися на запчастини зі Сходу. Глава міноборони уточнила, що з експлуатації знімаються не всі машини радянських часів, а поки що лише Мі-24.