Події

02:49 18.08.2023

Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

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Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чорнохова допустила передачу Україні ударних гелікоптерів Мі-24, які планується замінити новими американськими гелікоптерами.

"Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, на цьому історія двадцять четвірки не закінчується. Напевно, всі ми підозрюємо, що вони можуть знайти подальше застосування там, де зараз потрібна будь-яка військова техніка для захисту від агресорів. Саме туди наша допомога прямувала протягом багато місяців – і буде надходити далі”, – написала Чорнохова у Твіттері.

За її словами, російські вертольоти Мі-24В/35 чудово послужили, причому довше за очікуване - 45 років.

Вона додала, що армія Чехії не може покладатися на запчастини зі Сходу. Глава міноборони уточнила, що з експлуатації знімаються не всі машини радянських часів, а поки що лише Мі-24. 

Теги: #передача #україна #чехія #гелікоптери

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