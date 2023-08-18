Події

01:49 18.08.2023

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

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США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

США схвалили відправку винищувачів F16 в Україну з Данії та Нідерландів, щойно буде завершено підготовку пілотів, передає видання Reuters.

Повідомляється, що Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення про прискорення США схвалення всіх необхідних формальностей для передачі винищувачів Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів.

Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити будуть схвалені.

"Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F16", - йдеться у листі до Блінкена, адресованого двом офіційним особам.

"Дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету. Передача літаків дозволить Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання", - зазначив Блінкен. 

Теги: #сша #україна #схвалення #f16

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