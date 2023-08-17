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20:11 17.08.2023

ВАКС виніс вирок нардепу Герасимову за недекларування майна в Іспанії

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ВАКС виніс вирок нардепу Герасимову за недекларування майна в Іспанії

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала народного депутата винним у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у телеграм-каналі, нардепу призначено покарання за ч.1 ст.366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ) у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. "У зв'язку із закінченням строків давності особу звільнено від відбування покарання", - зазначено в повідомленні.

У САП нагадали, що нардеп не вніс до виправленої декларації за 2020 рік відомостей про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 252 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, розміщених на рахунках в одному з українських банків.

"Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - зазначили в САП.

У повідомленні не вказано ім'я депутата, ідеться про Артура Герасимова (фракція "Європейська солідарність").

 

 

 

Теги: #вирок #нардеп #іспанія

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