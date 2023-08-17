Події

18:32 17.08.2023

У Львівській області сім шкіл розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні

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У Львівській області сім шкіл розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні

У Львівській області сім шкіл із 1093 розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Новий навчальний рік на Львівщині розпочнеться традиційно - 1 вересня. Шкільну освіту здобуватимуть понад 294 тисячі дітей у 1093 закладах. Лише сім закладів освіти не обладнані укриттями, тому в них діти навчатимуться дистанційно", - написав Козицький у фейсбуці.

Щоб усі укриття перебували в належному стані, з держбюджету виділили 30 млн грн і ще понад 5 млн грн - із місцевих бюджетів.

Також Козицький повідомив, що порівняно з минулим навчальним роком кількість шкіл у новому році зменшиться на 34 через малу кількість учнів.

За даними голови Львівської ОВА, 29,5 тис. школярів у Львівській області довозять на навчання.

Теги: #навчальний_рік #львівська_область #дистанційка

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