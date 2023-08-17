Події

16:06 17.08.2023

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада

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Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті до завершення воєнного стану не буде, запевнив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор.

"Питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після нашої Перемоги та початку відновлення і розвитку всіх сфер життєдіяльності міста, зокрема і громадського транспорту. Не піднімати ціну на проїзд – чітка позиція мера міста і моя також", - наголосив Кандибор, слова якого наводить пресслужба в четвер.

Він пояснив, що в коментарі медіа він говорив про необхідність підвищення вартості проїзду винятково в умовах швидкого повоєнного розвитку міста. "Прошу представників медіа зважено підходити до трактування чутливих для суспільства тем", - наголосив Кандибор.

Теги: #транспорт #київ #ціни

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