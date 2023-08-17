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15:35 17.08.2023

Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

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Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

Ніхто не знає точної дати, коли Україна стане членом ЄС, проте Україна вже "побила багато європейських рекордів" за темпами інтеграції та зможе побити ще, заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Відповідаючи на запитання, коли конкретно Україна стане членом ЄС, Маасікас сказав, що на цьому етапі ніхто не може назвати "будь-якої точної дати".

"Що я можу сказати, так це те, що темпи інтеграції в ЄС багато в чому залежатимуть від країни-кандидата або країни-учасниці переговорів. Коли розпочнуться переговори, дорожня карта буде дуже чіткою. Необхідно прийняти законодавство ЄС, норми ЄС. І тоді ви готові. Україна вже побила багато європейських рекордів за темпами інтеграції в ЄС. І я впевнений, що ви зможете побити ще багато", - сказав посол на панельній дискусії в рамках заходу "Який вигляд має шлях України до ЄС" у четвер.

Теги: #україна #єс #майбутнє #маасікас

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