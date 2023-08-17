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13:45 17.08.2023

Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

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Апарат Ради пропонує перенаправити 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на ЗСУ

Апарат Верховної Ради звернувся до Міністерства фінансів України з пропозицією переспрямувати 30 млн грн зекономлених бюджетних коштів на потреби Сил безпеки і оборони.

Відповідний лист було надіслано до Мінфіну 16 серпня, повідомляє пресслужба парламенту.

"Упродовж першого півріччя 2023 року понад 10 млн грн зекономлено за рахунок оплати праці народних депутатів України, їхніх помічників-консультантів, відповідно до фактично відпрацьованого часу. 17 млн грн зекономлено за рахунок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень і компенсацією народним депутатам України вартості проїзду, оренди житла або винайму готельного номера. Понад 2 млн грн - за рахунок нарахування на оплату праці", - зазначено в повідомленні.

З огляду на повномасштабну російську агресію та потреби Збройних сил України у захисті суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, апарат Верховної Ради вважає, що зекономлені кошти мають бути спрямовані лише на підтримку Сил безпеки та оборони.

У ВР зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності українського парламенту здійснюється із забезпеченням максимальної економії бюджетних коштів.

Теги: #рада #кошти #зсу

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