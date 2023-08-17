Україна до жовтня забезпечить виконання рекомендації Єврокомісії щодо відновлення електронного декларування - Стефанішина

Україна забезпечить відновлення електронного декларування, згідно з рекомендацією Європейської комісії, до жовтня, повідомила віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Це дуже важлива рекомендація. Ми однозначно встигаємо. Ба більше, у парламенті вже ухвалено в першому читанні відповідний законопроєкт", - сказала Стефанішина під час заходу "Який вигляд має шлях України до ЄС" у четвер у Києві.

Віцепрем'єрка наголосила, що підготовлене законодавство враховує помилки попередніх політичних рішень у цій сфері.

Стефанішина висловила упевненість, що цей закон буде ухвалено у встановлений термін.