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10:43 17.08.2023

Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана - Держетнополітики

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Понад 30 тис. паломників-хасидів прагнуть приїхати в Умань на Рош га-Шана - Держетнополітики

За оцінкою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, понад 30 тис. паломників-хасидів мають намір приїхати в Умань Черкаської області на Рош га-Шана.

"Попри наполегливі рекомендації паломникам максимально утриматися від прощі до Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії, хасиди сприймають цю подорож як свій релігійний обов’язок. Природно, що приїзд такої кількості прочан у воюючу країну потребує серйозних безпекових, логістичних, медико-санітарних та інших заходів з боку державних органів", - ідеться в повідомленні пресслужби Держетнополітики за результатами засідання робочої групи.

Зазначається, що про готовність прийняти понад 30 тис. паломників поінформували представники міської та обласної влади, силових структур, прикордонники, дипломати, митники.

"Першочергові питання, які наразі вирішуються - це порядок вʼїзду та реєстрації, забезпечення безпеки паломників, доброустрій мікрорайону, умови проживання, харчування паломників, створення їм гідних умов для вираження своїх релігійних почуттів", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, мер Умані Ірина Плетньова зазначила, що убезпечити укриттями від обстрілів таку кількість людей, до того ж сконцентрованих на відносно малій площі, практично неможливо.

"Однак і центральні, і місцеві органи влади накопичили значний досвід організації прощі й зуміли врегулювати питання, які здавалися нерозв’язними. Цьогоріч для паломників-хасидів в Умані організували сайт та гарячу лінію, через яку відбувається інформування про особливості прощі, правила перебування, а також надається цілодобова підтримка", - йдеться в повідомленні.

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тішрей за єврейським календарем. З цього дня розпочинається відлік днів нового єврейського року.

Як повідомлялося, Черкаська обласна військова адміністрація напередодні Рош га-Шана рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані, але заявляла, що вживає заходів для посилення заходів безпеки.

Теги: #умань #хасиди #рош_га_шана

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