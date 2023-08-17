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10:23 17.08.2023

Зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, забезпечать достатній запас на зимовий період - британська розвідка

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Зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, забезпечать достатній запас на зимовий період - британська розвідка

Україна, найімовірніше, мобілізує достатню кількість палива, енергетичних і людських ресурсів для успішного проходження осінньо-зимового періоду, вважають у британській розвідці.

"Незважаючи на постійний тиск війни, зусилля України з нарощування запасів палива, найімовірніше, матимуть успіх і забезпечать достатній запас палива в зимовий період, що наближається", - ідеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в твіттері у четвер.

Як зазначається, "Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор на підтримку обсягів виробництва, забезпечивши безперервне постачання вугіллям теплових електростанцій і теплоцентралей у зимовий період, а значні запаси газу послужили додатковим резервом".

"Незважаючи на те, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, триватимуть і цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що в неї є кваліфікована робоча сила і досвід, необхідні для експлуатації та обслуговування енергосистеми навіть в умовах воєнного часу", - наголошують фахівці британської розвідки.

Теги: #україна #озп #британська_розвідка

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