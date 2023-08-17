Події

08:36 17.08.2023

ЗС України мали успіх південніше напередодні звільненого Урожайного

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ЗС України мали успіх південніше напередодні звільненого Урожайного

Українські війська мали успіх на південь від нещодавно деокупованого Урожайного Донецької області, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Як передає Military Media Center із посиланням на Ковальова в четвер уранці, "у напрямку на південь від Урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Ковальов зазначив, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках.

"Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додав він.

Тим часом, за словами спікера Генштабу, Сили оборони відбили атаки росіян на східному фронті

ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на куп'янському та лиманському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої", - сказав він.

 

 

 

Теги: #фронт #зсу #донецька #успіхи

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