Ворог обстріляв акваторію Очаківської громади Миколаївщини, постраждалих немає

Згідно з інформацією про ворожі обстріли в Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 17 серпня, російські окупанти чотири рази атакували акваторію Очаківської громади з артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

"Учора, 16 серпня, о 16:04, 16:43, 17:55 та 18:38 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграмі.

Очільник ОВА зазначив, що в м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.