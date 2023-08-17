Болгарія приєднається до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Уряд Болгарії в середу схвалив рішення приєднатися до Декларації країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки для України, повідомляє Рада міністрів.

Як доповнили у відомстві, Республіка Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка своєю протидією російській агресії безпосередньо сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

"Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті.