Події

03:06 17.08.2023

Болгарія приєднається до декларації G7 про гарантії безпеки для України

1 хв читати
Болгарія приєднається до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Уряд Болгарії в середу схвалив рішення приєднатися до Декларації країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки для України, повідомляє Рада міністрів.

Як доповнили у відомстві, Республіка Болгарія надає політичну та практичну підтримку Україні, "яка своєю протидією російській агресії безпосередньо сприяє захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів".

"Відповідно до цієї послідовної політики Болгарія приєднається до Спільної декларації країн G7 на підтримку України", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті.

 

Теги: #україна #декларація #болгарія #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:10 17.08.2023
Протягом доби втрати ворога на Таврійському напрямку перевищили 260 осіб - Тарнавський

Протягом доби втрати ворога на Таврійському напрямку перевищили 260 осіб - Тарнавський

00:31 17.08.2023
МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

МЗС України працює над запрошенням на саміт G20 в Індії

23:57 16.08.2023
"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

23:09 16.08.2023
Україна не зможе захистити небо винищувачами F-16 восени-взимку цього року - Ігнат

Україна не зможе захистити небо винищувачами F-16 восени-взимку цього року - Ігнат

07:58 16.08.2023
Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

Українські військові евакуювали трьох людей похилого віку з Урожайного Донецької області

04:27 16.08.2023
ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW

ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW

03:35 16.08.2023
У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

00:58 16.08.2023
Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

22:58 15.08.2023
Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

22:54 15.08.2023
Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

ОСТАННЄ

OFAC запровадило санкції проти трьох компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

ДСНС України: За добу ліквідовано п’ять пожеж унаслідок обстрілів у Донецькій області

Російський безпілотник у ніч на середу знищив у Ренійському морпорту 3-5 тис. тонн с/г продукції

Укрфінжитло готове профінансувати пільгову іпотеку "єОселя" для десяти тисяч українських сімей

Кулеба повідомив про завершення співбесід із 16 кандидатами в посли України

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА