Протягом доби втрати ворога на Таврійському напрямку перевищили 260 осіб - Тарнавський

Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом минулої доби на Таврійському напрямку виконали 1393 вогневих завдань, повідомив Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 265 осіб (загинули – 95, поранені – 159, полонені – 11)", - написав він у Telegram.

Крім того, він поінформував про знищення 15 одиниць військової техніки супротивника.

"Зокрема, три танки, чотири артилерійські системи та міномети, один ПТРК, один СПГ, шість одиниць автомобільної техніки", - повідомив Тарнавський.