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20:57 16.08.2023

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

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Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Увесь світ має реагувати і протидіяти ударам РФ по українських портах, задіяних у забезпеченні продовольчої безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в забезпеченні не нашої, а загальної - світової - продовольчої безпеки", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він зазначив, "лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома масована російська атака".

"Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв - кожен російський удар по них - це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, - це їжа на столах у сімей. Жоден інший терорист у світі, крім Росії, ще ніколи так відверто і навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів", - сказав президент.

"Треба на це реагувати. Всім! Треба цьому протидіяти - активно, саме спільними зусиллями!" - наголосив він.

 

Теги: #росія #порти #удари

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