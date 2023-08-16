Події

20:36 16.08.2023

У Межівській громаді Дніпропетровської області вже шестеро постраждалих від обстрілу, ще один у Нікопольському районі

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У Межівській громаді Дніпропетровської області вже шестеро постраждалих від обстрілу, ще один у Нікопольському районі

Один мешканець Межівської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області загинув і шестеро постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами в середу, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"1 загиблий і 6 поранених. Такий результат ворожої атаки на Межівську громаду Синельниківського району", - написав Лисак у телеграмі у середу ввечері.

Також, за його словами, пошкоджено 49 приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад, приватні автомобілі. Також почалося три пожежі, які дотепер вже ліквідовано.

"Рятувальники обстежують територію. Обходять подвір'я. Уточнюють, якої шкоди ще завдав агресор. Після пережитого місцевим потрібна була психологічна допомога. Її фахівці надали 12 людям", - розповів Лисак.

Також, за його словами, окупанти тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку територіальну громаду Нікопольського району, постраждав 63-річний місцевий житель. "Отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. У стані середньої тяжкості його було госпіталізовано", - повідомив голова обладміністрації.

У Нікопольському районі, за його словами, пошкоджено кафе, 14 житлових будинків, 8 господарських будівель, авто і 5 ліній електропередачі. Розбито 40 сонячних панелей.

Раніше Лисак повідомляв про одного загиблого і чотирьох постраждалих у Межівській громаді. Загиблому було 18 років. Серед постраждалих - 4-річна дівчинка.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #дніпропетровська

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