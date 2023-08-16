Події

20:02 16.08.2023

Україна зосередиться на гарантуванні безпеки суден, екіпажів та експорті сільгосппродукції Чорним морем

2 хв читати
Україна зосередиться на гарантуванні безпеки суден, екіпажів та експорті сільгосппродукції Чорним морем

Найголовнішим завданням України після виходу з портів Великої Одеси першого після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" судна стане гарантування безпеки суден та їхніх екіпажів, а також експорт української сільгосппродукції, повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Нам важливо в цій ситуації гарантувати питання безпеки для суден та їхніх екіпажів. Дійсно, наші військові проклали маршрут і дозволили вихід суден, які були заблоковані там (у портах Великої Одеси - ІФ-У) раніше і які не потрапляють у зернову ініціативу. Надалі буде проведено чіткий аналіз, як відбуватиметься цей процес і відповідно наступні кроки, - наголосив він в ефірі марафону "Єдині новини".

Висоцький нагадав, що в держбюджеті України на поточний рік передбачено 20 млрд грн для страхування суден, які будуть готові експортувати сільгосппродукцію з чорноморських портів України.

"Крок за кроком Україна робить усе можливе в рамках своїх ресурсів для того, щоб забезпечити експорт Чорним морем української сільгосппродукції", - прокоментував він вихід першого після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" судна.

Як повідомлялося, контейнеровоз "Joseph Schulte" (прапор Гонконгу) 16 серпня вийшов із порту "Одеса" і слідує встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором у/з чорноморських морських портів України.

Коридор буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" на час повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ № 6, тимчасові маршрути слідування цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Україна запропонувала цей маршрут у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози і дотримуватися міжнародних конвенцій.

 

 

 

Теги: #море #позиція #агроекспорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:26 14.08.2023
РФ вивела фрегат "Адмірал Макаров" до акваторії Чорного моря, сумарний залп "Калібрів" до 8 ракет

РФ вивела фрегат "Адмірал Макаров" до акваторії Чорного моря, сумарний залп "Калібрів" до 8 ракет

09:27 14.08.2023
Київ засудив провокативні дії РФ у Чорному морі - МЗС

Київ засудив провокативні дії РФ у Чорному морі - МЗС

14:32 12.08.2023
Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

Україна відкрила реєстрацію суден для проходження тимчасовими коридорами - ВМС ЗСУ

07:38 11.08.2023
ПГЗК продовжує аналізувати ситуацію з обвинуваченнями ДБР у видобутку корисних копалин без дозволу

ПГЗК продовжує аналізувати ситуацію з обвинуваченнями ДБР у видобутку корисних копалин без дозволу

00:12 09.08.2023
РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

21:03 18.07.2023
Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

Глава Пентагону не сумнівається, що США нададуть гарантії безпеки Україні

21:02 17.07.2023
Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

Ердоган виключив відхід ЗС Туреччини з півночі Сирії

19:54 13.07.2023
Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

Росія вимагає для продовження зернової угоди виконання кількох умов

19:42 10.07.2023
Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

Кулеба закликав уряд Німеччини не блокувати прискорений шлях України до НАТО

09:03 06.07.2023
Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

ОСТАННЄ

Відновлення України має відбуватися за принципами SMART

Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

Українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

"ДТЕК" за останні 3 міс. збільшив виробництво е/е на 26%

Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Чиновник НАТО назвав помилкою свої слова про варіант вступу України до НАТО в обмін на відмову від частини територій

Одного з підозрюваних у вбивстві військового в дорожньому конфлікті 2022 року відпустили під заставу, прокуратура має намір оскаржити рішення

Верещук: Про мій перехід у Міноборони не йдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА