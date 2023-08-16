Україна зосередиться на гарантуванні безпеки суден, екіпажів та експорті сільгосппродукції Чорним морем

Найголовнішим завданням України після виходу з портів Великої Одеси першого після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" судна стане гарантування безпеки суден та їхніх екіпажів, а також експорт української сільгосппродукції, повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"Нам важливо в цій ситуації гарантувати питання безпеки для суден та їхніх екіпажів. Дійсно, наші військові проклали маршрут і дозволили вихід суден, які були заблоковані там (у портах Великої Одеси - ІФ-У) раніше і які не потрапляють у зернову ініціативу. Надалі буде проведено чіткий аналіз, як відбуватиметься цей процес і відповідно наступні кроки, - наголосив він в ефірі марафону "Єдині новини".

Висоцький нагадав, що в держбюджеті України на поточний рік передбачено 20 млрд грн для страхування суден, які будуть готові експортувати сільгосппродукцію з чорноморських портів України.

"Крок за кроком Україна робить усе можливе в рамках своїх ресурсів для того, щоб забезпечити експорт Чорним морем української сільгосппродукції", - прокоментував він вихід першого після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" судна.

Як повідомлялося, контейнеровоз "Joseph Schulte" (прапор Гонконгу) 16 серпня вийшов із порту "Одеса" і слідує встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором у/з чорноморських морських портів України.

Коридор буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" на час повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ № 6, тимчасові маршрути слідування цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

Україна запропонувала цей маршрут у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози і дотримуватися міжнародних конвенцій.