Українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і один - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один зенітно-ракетний комплекс противника.