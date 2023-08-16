Події

19:41 16.08.2023

Українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і один - по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили один зенітно-ракетний комплекс противника.

 

 

 

Теги: #рф #війна #збитки

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