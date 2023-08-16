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12:10 16.08.2023

Сили оборони України посилюють тиск у західній частині Запорізької області - ISW

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Сили оборони України посилюють тиск у західній частині Запорізької області - ISW

Сиди оборони України за минулу добу здійснили контрнаступальні операції на трьох ділянках фронту і просунулися в Луганській області, пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 15 серпня.

"15 серпня українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в Луганській області та західній частині Запорізької області", - йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, посилаючись на Генштаб ЗСУ, "українські сили продовжували контрнаступальні операції на бахмутському, мелітопольському (захід Запорізької області) і бердянському (захід Донецька - східна частина Запорізької області) напрямках. За даними ISW, "координати, оприлюднені російським milblogger 15 серпня, свідчать про те, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на північний захід від Кремінної). Кадри з геолокацією, оприлюднені 14 серпня, показують, що українські сили просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські репортажі, оприлюднені 15 серпня, припускають, що українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади до західної частини Запорізької області", - повідомляє ISW.

Фахівці інституту наводять думку полковника ЗСУ Петра Черника, який сказав, що "український контрнаступ повільно просувається на півдні України, тому що українські війська мають подолати трьох-ешелоновану лінію оборони Росії". Як повідомив Черник, "російська лінія оборони охоплює першу лінію мінних полів завширшки в декілька кілометрів; другу лінію із зосередженням артилерії, техніки та особового складу; і третю лінію тилових позицій, призначену для збереження ресурсів. Черник зазначив, що українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити ураження російською артилерією українських засобів розмінування".

"Заяви Черника узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що доктринально облаштована еластична оборона Росії сповільнює просування українських сил на півдні України", - наголошують аналітики.

Як повідомляє ISW, "російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі на межі Донецької та Запорізької областей, і, як повідомляється, просунулися в районі Сватового і Бахмута. Повідомляється також, що в Україну перекинуто добровольче формування суб'єкта РФ "Башкортостанський полк".

За даними ISW, представник російського батальйону "Восток" заявив, що "російські війська повністю втратили Урожайне, і поклав відповідальність за втрату населеного пункту на брак піхоти й техніки". Але, як зазначають експерти, "ISW поки що не спостерігав візуальних підтверджень того, що російські війська повністю пішли з населеного пункту".

Аналітики інституту також проаналізували заяви представників Кремля на форумі "Армия-2023", які традиційно обвинувачували Захід у "розпалюванні конфлікту" в Україні, а також заявляли, що "міжнародні санкції зміцнюють Росію". У звіті інституту зазначено, що Кремль використовує форум "Армия-2023" у Москві (14-20 серпня) для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами і "позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера".

 

Теги: #війна #isw

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