Окупанти атакували порти Одещини безпілотниками типу "Shahed-136/131", 13 із них знищено

Уночі, 16 серпня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними БПЛА типу "Shahed-136/131", 13 безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Пуски "Шахедів" відбувалися в кілька хвиль із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БПЛА в межах Одеської та Миколаївської областей", - ідеться в повідомленні.