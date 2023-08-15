Події

19:08 15.08.2023

ЗСУ стримали наступ окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках і продовжують наступати на півдні країни

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ЗСУ стримали наступ окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках і продовжують наступати на півдні країни

​​​​​​Російські окупанти за минулу добу зробили безуспішні спроби наступу або відновлення втрачених позицій на чотирьох напрямках на сході України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

При цьому Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, де закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на південний схід від Вільшан і на схід від Петропавлівки Харківської області... На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі на південь від Авдіївки Донецької області... На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області... На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області", - ідеться у зведенні.

Загалом протягом доби відбулося 23 бойові зіткнення.

На волинському та поліському напрямках на півночі України, за даними Генштабу, оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

Теги: #фінансування #ека

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