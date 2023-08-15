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18:19 15.08.2023

Роботи на монументі "Батьківщина-мати" планується завершити до Дня державного прапора - Мінкультури

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Роботи на монументі "Батьківщина-мати" планується завершити до Дня державного прапора - Мінкультури

Роботи з заміни герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві планується завершити до Дня державного прапора України.

"На монументі тривають роботи над проєктом "Тризуб Батьківщини". Будівельники вже зашили площину щита металом, і зараз відбуваються роботи зі зварювання пластин щита і тризуба. Етапи робіт виконуються за графіком. Проєкт планується завершити до Дня державного прапора України", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Раніше на початку серпня на щиті монумента встановили тризуб, який є малим Державним гербом України.

Як повідомлялося, 13 липня ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року. За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн донорських коштів. Також Ткаченко допустив проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-мати" герба СРСР.

Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня.

85% опитаних у мобільному застосунку "Дія" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".

Теги: #батьківщина_мати

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