Інтерфакс-Україна
Події
12:19 03.06.2025

Батьківщину-Мати ввечері підсвітили кольорами прапору Італії

1 хв читати
Батьківщину-Мати ввечері підсвітили кольорами прапору Італії
Фото: https://x.com/ItalyMFA_int

На честь Дня Італійської Республіки ввечері 2 червня монумент "Батьківщина-мати" у Києві підсвітили у кольорах прапора Італії.

"Цього вечора монумент "Батьківщина-Мати" підсвічено італійським триколором: для уособлення сили Україн майорять три кольори, "які змушують тремтіти тих, хто все ще наполягає на тиранії", як співав поет Доменіко Карбоне. Це вражаючий символ спільної відданості свободі наших двох народів", - сказав посол Італії в Україні Карло Формоза під час урочистого заходу з нагоди Дня Італійської Республіки.

Посол подякував всім за участь у заході, а також всім українським друзям за постійну співпрацю.

"Я висловлюю глибоку вдячність співвітчизникам, які живуть і працюють в Україні та підтримують високе ім’я Італії навіть у цей складний час", - наголосив дипломат.

Посол зазначив, що незабаром виповнюється один рік від початку його каденції в Україні, куди він прибув разом з дружиною пані Монікою.

"Разом ми познайомилися з цією чудовою країною і щодня залишаємося не лише зачарованими її захопливою та різноманітною культурою, а й насамперед надихаємося силою і стійкістю вас, українців, вашою здатністю зберігати мужність, єдність і гідність у драматичних обставинах. Отже, ми б хотіли висловити всім вам нашу глибоку повагу, солідарність та найкращі побажання мирного майбутнього, яке ми прагнемо побудувати разом", - підкреслив Формоза.

 

Теги: #батьківщина_мати #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:34 25.05.2025
Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

10:18 21.05.2025
Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

Близько сотні мафіозі заарештовано в Італії в рамках операції "Міленіум"

20:54 16.05.2025
Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

Мелоні: Ми повинні вимагати припинення вогню та гарантій для Києва

02:24 14.05.2025
Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

Мелоні очікує, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню

17:05 12.05.2025
МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

МЗС Італії: відповідальність за мир лежить на Путіні

15:33 12.05.2025
Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

22:03 25.04.2025
Україна та Італія активізують співпрацю для залучення інвестицій та підтримки українського бізнесу — Свириденко

Україна та Італія активізують співпрацю для залучення інвестицій та підтримки українського бізнесу — Свириденко

14:35 25.04.2025
Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Франциска – ЗМІ

Україна пропонує провести саміт у Римі в день похорону Папи Франциска – ЗМІ

12:44 18.04.2025
Венс прибув до Італії - ЗМІ

Венс прибув до Італії - ЗМІ

22:56 17.04.2025
Уряд Італії продовжуватиме захищати своє бачення відносин між ЄС та США – голова МЗС після зустрічі Мелоні з Трапом

Уряд Італії продовжуватиме захищати своє бачення відносин між ЄС та США – голова МЗС після зустрічі Мелоні з Трапом

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удар "Кинжалом" по Миколаєву,

Повістка візиту у Вашингтон комплексна, зокрема планується зустріч із командою Трампа - Єрмак

Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак

В Сумах 3 загиблих, 20 постраждалих, серед них 2 дітей

Обстріли окупантів забрали життя 4 мирних жителів Донецької області за добу, 2 поранені

ОСТАННЄ

На північному та південному сході України в найближчу добу очікуються грози з градом

Окупанти знищили пункт меддопомоги у Станіславі Херсонської області

УЧХ працює на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів

У Сумах 8 поранених у важкому стані, 3 з них діти, одна з госпіталізованих померла

Кіберполіцейські припинили злочинну діяльність лікарів-хірургів, які привласнювали кошти на лікування поранених військових

Окупанти пошкодили газопровід у Краматорську, сусідня Ясногірка без газу

УЧХ допомогає постраждалим після атаки РФ по Сумам

Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

В Сумах 4 червня оголошено Днем жалоби

Сибіга про ракетний удар по Сумах: єдиний спосіб припинити вбивства – посилення тиску на Москву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА