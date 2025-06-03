Батьківщину-Мати ввечері підсвітили кольорами прапору Італії

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На честь Дня Італійської Республіки ввечері 2 червня монумент "Батьківщина-мати" у Києві підсвітили у кольорах прапора Італії.

"Цього вечора монумент "Батьківщина-Мати" підсвічено італійським триколором: для уособлення сили Україн майорять три кольори, "які змушують тремтіти тих, хто все ще наполягає на тиранії", як співав поет Доменіко Карбоне. Це вражаючий символ спільної відданості свободі наших двох народів", - сказав посол Італії в Україні Карло Формоза під час урочистого заходу з нагоди Дня Італійської Республіки.

Посол подякував всім за участь у заході, а також всім українським друзям за постійну співпрацю.

"Я висловлюю глибоку вдячність співвітчизникам, які живуть і працюють в Україні та підтримують високе ім’я Італії навіть у цей складний час", - наголосив дипломат.

Посол зазначив, що незабаром виповнюється один рік від початку його каденції в Україні, куди він прибув разом з дружиною пані Монікою.

"Разом ми познайомилися з цією чудовою країною і щодня залишаємося не лише зачарованими її захопливою та різноманітною культурою, а й насамперед надихаємося силою і стійкістю вас, українців, вашою здатністю зберігати мужність, єдність і гідність у драматичних обставинах. Отже, ми б хотіли висловити всім вам нашу глибоку повагу, солідарність та найкращі побажання мирного майбутнього, яке ми прагнемо побудувати разом", - підкреслив Формоза.