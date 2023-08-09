Музей історії України у Другій світовій війні після зміни герба на монументі "Батьківщина-мати" планує прибрати й інші імперські символи на території комплексу

Національний музей історії України у Другій світовій війні після зміни герба на монументі "Батьківщина-мати" планує прибрати на території комплексу й інші символи, що транслюють імперські наративи.

"Чи планує музей ще якісь трансформації Меморіального комплексу після заміни символіки на скульптурі? Так, звісно. Плануємо зміни і їх дуже багато. Демонтаж радянської символіки - це лише один, хоча й дуже важливий етап трансформації та перевизначення всього музею. Так би мовити, його візуальна частина", - ідеться в повідомленні пресслужби установи.

Зазначається, що в планах - зміна назв установи та монумента, оновлення структури музею, відкриття нових експозиційних площ.

"Із грандіозних планів - прибрати всі символи, що транслюють імперські наративи, та перетворити комплекс на музей української пам'яті та перемоги. Втілення масштабних планів потребує багато часу та великих коштів", - наголосили в музеї.

В установі висловили сподівання, що діяльність музею зацікавить широке коло меценатів, і всі плани реалізовуватимуться швидше.