Герб СРСР на монументі "Батьківщина-Мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року - Ткаченко

Герб СРСР замінять на герб України на монументі "Батьківщина-Мати" до 24 серпня 2023 року, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Це символічний історичний момент, своєрідний тизер проєкту, який має бути реалізовано вже найближчим часом, до 24 серпня - заміна радянського герба на "Батьківщині-Мати" на тризуб", - сказав Ткаченко на брифінгу в Києві в четвер.

Зазначається, що всі роботи буде завершено до 24 серпня, до Дня Незалежності України.

За словами міністра, вартість проєкту становитиме 28 млн грн, і на його реалізацію не використовуватимуть бюджетних коштів.

Ткаченко зазначив, що майже всі кошти на проєкт уже зібрано.

За словами скульптора проєкту Олексія Пергаменщика, зображення герба України відповідатиме нормам законодавства.

Зазначається, що тризуб буде виготовлено вже до кінця липня, його частини виготовлять зі сталі "Запоріжсталі".

Крім того, буде розпочато роботи з підготовки демонтажу герба СРСР.

Як повідомлялося, 85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-Мати".