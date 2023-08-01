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13:47 01.08.2023

Заміна герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за графіком - Мінкультури

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Заміна герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за графіком - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики України наголошують, що заміна герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за заздалегідь затвердженим графіком.

"На монументі "Батьківщина-мати" тривають роботи з демонтажу радянського герба в рамках проєкту "Тризуб Батьківщини". Ці роботи відбуваються відповідно до графіка. До Дня Незалежності України монумент офіційно отримає новий символ - український Тризуб", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства з посиланням на виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Зазначається, що металеву конструкцію Тризуба вже виготовили.

Як повідомлялося, 13 липня ексміністр культури Олександр Ткаченко заявив, що герб СРСР на монументі "Батьківщина-мати" замінять на герб України до 24 серпня 2023 року. За його словами, вартість проєкту становитиме 28 млн грн донорських коштів. Також Ткаченко допустив проведення опитування щодо подальшої долі демонтованого з монумента "Батьківщина-мати" герба СРСР.

Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня.

85% опитаних у "Дії" віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі "Батьківщина-мати".

Теги: #батьківщина_мати

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