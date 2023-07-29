Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив в інтерв'ю Українському радіо про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня, Дня незалежності України.

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"", - сказав Савчук.

Як передає радіо, на думку гендиректора музею, для такого перейменування є всі підстави.

"Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, що спирається на факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених", - вважає Савчук.

Він підкреслив, що монумент сьогодні "отримує друге життя", оскільки під час повномасштабного вторгнення він почав набувати іншого значення для українців.

"Ми знаємо факт, який опирається на легенду, що "Батьківщина-мати" розвернута на Північний Схід. І саме від Північно-Східного ворога вона захищає нашу землю, наш народ. В інтернеті можна також зустріти й нову назву пам’ятки — і оборонниця, і захисниця, і оберіг, і друга київська Оранта. Тож можна акцентувати й на цьому"– сказав гендиректор музею.

Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею про перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року – Дня незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягти цієї мети напередодні Дня Незалежності", – зазначив Савчук.