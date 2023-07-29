Події

23:02 29.07.2023

Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

2 хв читати
Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

Гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив в інтерв'ю Українському радіо про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати" до 24 серпня, Дня незалежності України.

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати"", - сказав Савчук.

Як передає радіо, на думку гендиректора музею, для такого перейменування є всі підстави.

"Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, що спирається на факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених", - вважає Савчук.

Він підкреслив, що монумент сьогодні "отримує друге життя", оскільки під час повномасштабного вторгнення він почав набувати іншого значення для українців.

"Ми знаємо факт, який опирається на легенду, що "Батьківщина-мати" розвернута на Північний Схід. І саме від Північно-Східного ворога вона захищає нашу землю, наш народ. В інтернеті можна також зустріти й нову назву пам’ятки — і оборонниця, і захисниця, і оберіг, і друга київська Оранта. Тож можна акцентувати й на цьому"– сказав гендиректор музею.

Савчук сподівається, що рішення Вченої ради музею про перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року – Дня незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягти цієї мети напередодні Дня Незалежності", – зазначив Савчук.

 

Теги: #україна #перейменування #батьківщина_мати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 29.07.2023
Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

04:08 29.07.2023
В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

01:02 29.07.2023
Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти

00:08 29.07.2023
Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

Кабмін розширив дію "еЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

23:59 28.07.2023
У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

23:57 28.07.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $350 млн

15:32 28.07.2023
Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

Катар надає Україні $100 млн гуманітарної підтримки

12:36 28.07.2023
"Запоріжсталь" здивована заявою про невідповідність якості безоплатно переданої сталі на тризуб для "Батьківщини-Матері"

"Запоріжсталь" здивована заявою про невідповідність якості безоплатно переданої сталі на тризуб для "Батьківщини-Матері"

05:35 28.07.2023
Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

Мер Москви повідомив про нічну атаку безпілотника на столицю

04:34 28.07.2023
Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

ОСТАННЄ

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

На південному фланзі навколо Бахмута є певні просування ЗС України

Правоохоронці повідомили про підозру в колабораціонізмі лікарю з Херсонської області

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Миколаївській та Херсонській областях сили ППО знищили три БПЛА

За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

Упродовж доби відбулося 24 бойові зіткнення

У Черкасах сталася масштабна пожежа на підприємстві, постраждалих немає

У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА