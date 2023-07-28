Економіка

12:36 28.07.2023

"Запоріжсталь" здивована заявою про невідповідність якості безоплатно переданої сталі на тризуб для "Батьківщини-Матері"

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"Запоріжсталь" здивована заявою про невідповідність якості безоплатно переданої сталі на тризуб для "Батьківщини-Матері"

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" не згоден з оприлюдненим 25 липня на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України повідомленням про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба на монументі "Батьківщина-Мати".

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на "Запоріжсталі" підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - заявляють в офіційній позиції комбінату, поширеній у п'ятницю.

При цьому додають, що "розуміючи всю важливість проєкту, ми продовжимо виконувати усі взяті на себе зобов’язання у якості партнера виготовлення нового тризуба".

У заяві наголошують, що "Запоріжсталь" за запитом Мінкультури безоплатно надала всю сталь для виготовлення герба та оплатила розроблення проєкту заміни радянського символу.

Зазначається також, що комбінат як виробник прокату для тризуба повністю підтримує ідею декомунізації одного з головних символів країни і заміну радянського герба на новий тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" й одним із перших запропонував всебічну допомогу у важливому для формулювання національної ідентичності українців проєкті.

"Ми вважаємо, що у таких величних символах повинна використовуватися сталь, вироблена на українських комбінатах, як символ спротиву агресії. Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК "Олімпійському", новому саркофазі ЧАЄС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генуї, лондонському хмарочосі Shard та ще у сотнях відомих будівель і символів", - констатують у заяві.

Згідно з повідомленням, Мінкультури та генеральний підрядник проєкту ТОВ "Основа" визначили два типи металу для виготовлення тризуба: нержавіюча сталь "Запоріжсталі" завтовшки 1,7 мм і сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм. Ключовими вимогами підрядника проєкту до виробника української сталі була повна відповідність металу марці сталі AISI 321: товщина нержавіючого прокату 1,7 мм та повна відповідність металу марці сталі 12Х18Н10Т, яку використовували для зведення монумента у 1981 році.

Злиток відповідної марки сталі було прокатано в проєктну, узгоджену з підрядником, товщину в 1,7 мм на виробничих потужностях "Запоріжсталі". Згідно з вимогами генпідрядника, прокат комбінату не проходив додаткового оброблення поверхні металу, оскільки ці роботи підрядник зобов'язався виконати самостійно на власному обладнанні.

Першу партію сталі, виготовлену згідно з вимогами генпідрядника, було передано 29 червня на безоплатній основі з дотриманням досягнутих домовленостей у межах державно-приватного партнерства. Будь-які незначні відхилення товщини в партії прокату, поставленої підряднику, нормативні й залишаються в межах допустимої похибки, про що підрядника було попереджено заздалегідь.

"Готові провести незалежну експертизу щодо якості сталі з "Запоріжсталі". При вхідному контролі з боку підрядника до "Запоріжсталі" не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам", - наголошують у заяві.

Водночас про нібито виявлені невідповідності прокату і неможливість його використання в проєкті реконструкції монумента "Батьківщина-Мати" "Запоріжсталь" дізналася із заяви Мінкульту від 25 липня, наголошує компанія.

Як повідомлялося, монумент "Батьківщина-Мати" зроблений зі сталі "Запоріжсталі", "Азовсталі" і ММК ім. Ілліча. Спеціально для цього проєкту було відновлено марку сталі, з якої у 1981 році створили весь монумент.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів і на внутрішньому ринку, і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

Теги: #запоріжсталь #батьківщина_мати

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