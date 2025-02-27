"Запоріжсталь" у 2024р. скерувала на підтримку потужностей 938 млн грн, у 2025р. планує до 1,1 млрд грн інвестицій

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у 2024 році скерував на підтримку виробничих потужностей 938 млн грн, у 2025 році заплановано збільшення інвестицій до 1,1 млрд грн.

Згідно з інформацією компанії, "Запоріжсталь" у 2024 році відповідно інвестиційної програми виконала капітальні ремонти основних виробничих агрегатів, а також реалізувала інвестпроєкти з охорони праці, інформаційних технологій та соціальної сфери із загальним обсягом інвестицій у 938 млн грн.

Серед ключових проєктів з оновлення обладнання, реалізованих у 2024 році, – ремонт доменних печей №№2, 3 та 4 з загальним об’ємом інвестицій понад 230 млн грн. Аналогічні інвестиції скеровано на виконання комплексу капремонтів основних агрегатів прокатного переділу.

Комбінат також виконав капремонт устаткування двох агломашин включно із ревізією природоохоронного обладнання. Крім того, впроваджено ряд інвестиційних проєктів з діджиталізації виробничих процесів та оновлення IT інфраструктури. Щороку підприємство інвестує у покращення умов робочого побуту для працівників: капітально відремонтовано два санітарно-побутові приміщення та встановлено два нових модульних санкорпуси.

Як зазначив зазначив в.о. генерального директора меткомбінату Тарас Шевченко, головний фокус програми капінвестицій сконцентрований на підтримці ефективної та безвідмовної роботи виробничого обладнання та його очисних споруд.

"Адже працююче підприємство – забезпечує зайнятість фахівців, експорт та валютну виручку, надходження до державного бюджету, підтримку регіону присутності тощо. Попри складну економічну ситуацію, "Запоріжсталь" поступово збільшує об’єми капінвестицій у виробництво під час війни: в 2022 році інвестиції складали 500 млн грн, в 2023му – 750 млн грн, в 2024му – 938 млн грн. Бюджет капінвестицій у 2025 році заплановано на рівні 1,1 млрд грн і ми вже реалізуємо перші проєкти із запланованих", - констатував топ-менеджер.

Зокрема, у 2025 році комбінат виконає капремонти ДП №3, двох агломашин, станів БТЛС-1680, Слябінг-1150, нагрівальних колодязів, лінії БТА-4, модернізує прокатне виробництво, а також оновить побутові приміщення сталеплавильного цеху, цеху водопостачання та реалізує ряд інших проєктів.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".