"Запоріжсталь" і "Метінвест" створять у Запоріжжі першу в Україні інтерактивну експозицію про російсько-українську війну

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" у координації із Запорізькою міською радою створить першу в Україні інтерактивну експозицію про місто Запоріжжя та сучасну війну.

Згідно з інформацією підприємства в четвер, експозиція діятиме на базі мультифункціонального культурного центру "Простір Переосмислення", реалізованого в рамках програми корпоративної соціальної відповідальності групи "Метінвест" і комбінату "Запоріжсталь".

При цьому наголошується, що 30 листопада поточного року на базі Туристичного інформаційного центру Запоріжжя відбулася презентація культурного центру "Простір Переосмислення". Простір являє собою першу в Україні інтерактивну експозицію про російсько-українську війну з акцентом на ключову в ній роль Запоріжжя як міста сили, перемоги і сміливості.

Згідно з пресрелізом, "Простір Переосмислення" поєднує в собі унікальну музейну експозицію з 11 тематичних залів із залученням імерсивних технологій, лекторій просто неба з можливістю перегляду мультимедійних продуктів на великому екрані, виставкову залу, Зону пам'яті героїв, що віддали життя за Україну, а також інші локації, що є важливими для усвідомлення ролі Запоріжжя у війні та майбутній Перемозі.

Ключова увага експозицій буде приділена синергії зусиль громади, бізнесу та захисників в обороні міста, що вплинуло на зміну перебігу війни та плани окупантів щодо підкорення українського Запоріжжя. Важливим аспектом роботи "Простору Переосмислення" стане популяризація та вшанування подвигу українських захисників-ветеранів сучасної війни, сприяння їхній гідній інтеграції в соціальне життя після повернення з фронту.

Роботи зі створення Культурного центру "Простір Переосмислення" стартують у грудні 2023 року. Простір буде побудовано виключно коштом комбінату "Запоріжсталь" і групи "Метінвест". Новий культурно-історичний центр буде розташований на території комбінату, що створить міцну синергію різних характерів: сталевого виробництва і культурного відновлення.

У рамках презентації майбутнього центру городянам і ЗМІ представили тур "Простором Переосмислення" у віртуальній реальності за допомогою спеціальної VR-гарнітури. Усі гості завчасно побачили майбутню музейну експозицію і змогли взаємодіяти з об'єктами всередині. Ця атракція працюватиме в Запорізькому Туристичному інформаційному центрі до кінця поточного року і буде доступна всім охочим.

Генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк констатував, що комбінат і "Метінвест" були в епіцентрі подій від початку повномасштабного вторгнення і дотепер.

"Відчуття єднання, безмежної сталевої сили та витримки переповнювало всіх нас, коли ми розгортали центри прийому переселенців чи брали активну участь у спорудженні фортифікацій навколо міста, або формували пакунки з допомогою для постраждалих українців. Простір Переосмислення покликаний зберегти цю історію спільного для всіх нас: спільно пережитих трагедій, спільного спротиву, спільної допомоги, спільної роботи на відновлення втраченого, спільної шани та поваги до ветеранів цієї війни-захисників України. Ми прагнемо зберегти цю історію для сьогодення та майбутнього, бо усім запоріжцям є чим пишатися, є за що боротися і що захищати", - сказав топ менеджер, якого цитує пресслужба.

Своєю чергою секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв додав, що Запоріжжя - незламне місто нескорених людей: "Саме про це розповідає цей дуже амбітний, потужний і важливий проєкт. Низький уклін нашим захисникам і захисницям".

Історик, керівник крафтових музеїв Запоріжжя та куратор проєкту Михайло Мордовський пояснив, що Культурний центр "Простір Переосмислення" фокусує увагу на кількох важливих аспектах сучасної російсько-української війни: на історичному контексті взаємовідносин між країнами та народами, технологіях інформаційних війн та пропаганді.

"По-друге, ми хочемо на прикладі Запоріжжя показати справжнє обличчя "руського миру" – чисельні воєнні злочини проти мирного населення та цивільної інфраструктури міста, гуманітарна криза. Але водночас ми прагнемо продемонструвати згуртованість, рішучість, зосередженість на подоланні нагальних проблем. І з цього випливає третій аспект, на якому ми хотіли закцентувати, а саме – на ролі міста Запоріжжя і всіх містян, великих промислових підприємств та бізнесу, а також волонтерського руху в опорі загарбникам, допомозі захисникам України та цивільному населенню", - сказав він.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".