Інвестиції

13:11 17.04.2024

"Запоріжсталь" за 2 роки війни інвестувала в підтримку обладнання понад 1,2 млрд грн, на 2024 рік план - 1 млрд грн

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"Запоріжсталь" за 2 роки війни інвестувала в підтримку обладнання понад 1,2 млрд грн, на 2024 рік план - 1 млрд грн

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" від початку повномасштабного вторгнення спрямував на оновлення виробничого устаткування і очисних споруд, що працюють у комплексі, понад 1,2 млрд грн.

Згідно з інформацією підприємства, у 2023 році комбінат інвестував 750 млн грн у проєкти підтримки стабільності та надійності роботи основних технологічних потужностей підприємства - це наполовину більше показників 2022 року з обсягом інвестицій 500 млн грн.

Водночас констатується, що повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на діяльність "Запоріжсталі": виробничі показники комбінату за 2021 рік - 4,4 млн тонн чавуну, 3,7 млн тонн сталі та 3,2 млн тонн прокату - можна порівняти із сукупними обсягами виробництва за два роки: 2022 і 2023 відповідно.

"Незважаючи на неповне завантаження виробничих потужностей, блекаути і терор з боку країни-агресора, ми продовжуємо реалізовувати інвестиційну програму з підтримки надійності обладнання, стабільно працювати і посилювати національну економіку на шляху до Перемоги", - зазначає генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк.

Основна увага в рамках реалізації програми за час повномасштабного вторгнення була сконцентрована на підтримці та оновленні обладнання для забезпечення його надійної роботи в непередбачених умовах. Ключові проєкти з оновлення обладнання реалізовано в аглодоменному переділі комбінату. Зокрема, ремонт агломашин аглофабрики, а також технологічне обслуговування і повний супровід професійними службами газоочисних систем для забезпечення досягнення проєктних показників з очищення газів, що відходять: від пилу до 30 мг/куб. м, за сірчистим ангідридом - нижче 400 мг/куб. м.

У доменному цеху капітально відремонтовано доменну піч №3. Відновлено виробничий ресурс і проєктні характеристики агрегату, підвищено ефективність роботи виробничого та природоохоронного обладнання. Проведено капремонти повітронагрівачів №№9 і 12, що працюють у комплексі з доменними печами комбінату.

Фахівці комбінату "Запоріжсталь" виконали комплексний ремонт обладнання цеху гарячої прокатки: окрім прокатних станів, оновлено обладнання кліщових кранів і методичних печей. Оновлено механо-, енерго- та електрообладнання основних прокатних станів виробничого майданчика.

Крім того, реалізовано низку проєктів, спрямованих на забезпечення сталої роботи та збільшення виробничого ресурсу енергетичного обладнання, об'єктів інфраструктури підприємства, підвищення безпеки виробничого процесу для персоналу, цифровізації тощо.

У 2024 році на "Запоріжсталі" передбачено реалізацію програми капітальних інвестицій на загальну суму близько 1 млрд грн. Програма спрямована на підтримку і модернізацію обладнання, впровадження функціональних програм з охорони праці та промислової безпеки, інформаційних технологій, соціальної сфери.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого користується широким попитом у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #інвестиції #запоріжсталь #обладнання

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