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11:20 20.05.2024

Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає

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Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович вважає, що наявна назва монумента "Батьківщина-Мати" функціонує нормально, і наразі немає необхідності перейменовувати його на "Україна-Мати".

"Мені здається, ця ідея (з перейменуванням - ІФ-У) добре виглядала в чиїхось пресрелізах, вона конотувала з відповідним популярним продуктом – піснею про батька Бандеру і Україну-Мати. Тому я розумію, чому медійники в Мінкультури і в музеї взялися за це. Але мені здається, що це не було нормально прокомуніковано ні з експертним середовищем, ні зі спільнотою. Це було поспішне рішення", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що неймінг таких важливих об'єктів - це процес, який потрібно детально готувати.

"Наявна назва функціонує нормально, і я не бачу в цьому нагальної потреби. Можливо, потім - так, але наразі такої потреби немає", - підсумував очільник УІНП.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати" після зміни герба на щиті. Зокрема, за його словами, рішення Вченої ради музею про перейменування монумента має бути затверджено Міністерством культури та інформаційної політики.

Пізніше в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що офіційного рішення щодо перейменування монумента "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати" поки що немає, але закликав у вживанні надавати перевагу новій назві.

Теги: #дробович #перейменування #батьківщина_мати

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