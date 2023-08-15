Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Запорізької області відвідав передове хірургічне відділення, де надають медичну допомогу бійцям у межах відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Він оглянув палати та обладнання, поспілкувався з персоналом закладу та бойовими медиками, повідомляє пресслужба глави держави. Зазначається, що в закладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених.

"Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну на такому важливому південному напрямку, бережете життя наших хлопців. І себе бережіть обов’язково", - сказав президент, звертаючись до бойових медиків.

Зеленський вручив медичним працівникам, а також одному з поранених військовослужбовців державні нагороди.

Під час спілкування з президентом персонал передового хірургічного відділення розповів, що серед його завдань - евакуація поранених із поля бою. Главі держави також розповіли про необхідність у броньованих евакуаційних машинах високої прохідності.