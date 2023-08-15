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15:30 15.08.2023

Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

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Очільник МВС повідомляє про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок ворожого обстрілу в ніч на вівторок

Станом на 15:00 вівторка відомо про трьох загиблих і 27 поранених унаслідок масованого ракетного обстрілу ворога, повідомляє глава МВС України Ігор Клименко.

"Наслідки масованого нічного обстрілу України: обстрілу зазнали вісім регіонів країни. Станом на 15:00 троє людей загинули, 27 - травмовані. Найбільше постраждалих у Львові - 15 поранених", - поінформував глава МВС у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, обстрілами пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких один багатоквартирний будинок, дев'ять приватних будинків, один медичний та один освітній заклад.

На місцях влучань виникали пожежі, рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь.

Слідчо-оперативні групи Нацполіції фіксують докази воєнних злочинів РФ.

Раніше заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив про чотирьох загиблих і 16 поранених унаслідок нічного обстрілу з боку російських окупантів. Троє мирних жителів загинули, за його словами, у Волинській області, ще один - у Краматорську Донецької області.

 

Теги: #клименко #мвс #обстріли

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