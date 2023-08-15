Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

Російські окупанти викрали в Енергодарі ще одного працівника Запорізької АЕС, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграмі у вівторок.

"Близько місяця тому, 18 липня 2023 року, загарбники викрали ще одного працівника тимчасово окупованої Запорізької АЕС - начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, якому понад 60 років", - поінформували в НАЕК.

Як зазначили в компанії, озброєні російські військові прийшли додому до чоловіка та забрали його до місцевого окупаційного відділення поліції. Раніше в оселі працівника ЗАЕС неодноразово проводилися обшуки, рашисти постійно перевіряли комп'ютер, телефон та соціальні мережі.

"Весь цей час Сергій Спартесний перебуває в поліції й досі немає жодної інформації ні про його стан здоров’я, ні про звинувачення, які висувають окупанти", - доповнили в НАЕК.

Наразі зв'язок зі Спартесним відсутній.

"Звертаємося до усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи просто за те, що вони українці!" - заявили в "Енергоатомі".