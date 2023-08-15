У Великій Британії заарештували трьох болгарських громадян - агентів спецслужб РФ

Троє громадян Болгарії вже декілька місяців перебувають під арештом у Великій Британії за обвинуваченням у тому, що вони працювали на російські спецслужби, повідомляє у вівторок BBC.

За її даними, під варту цих людей взяли в лютому, проте стало відомо про це лише зараз. Обвинувачені відтоді залишаються під вартою. Очікується, що суд у їхній справі відбудеться в січні.

BBC зазначає, що, за даними слідства, у цих людей, зокрема, виявили підроблені документи - паспорти та посвідчення особи Великої Британії, Болгарії, Франції, Італії, Іспанії, Хорватії, Словенії, Греції та Чехії.

Інші деталі розслідування не розголошуються. BBC лише наголошує, що ці люди жили у Великій Британії протягом багатьох років.