На бахмутському напрямку на південному фланзі українські сили поступово, але впевнено просуваються вперед - Маляр

На бахмутському напрямку на південному фланзі українські сили поступово, але впевнено просуваються вперед, попри великі перешкоди з боку ворога, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Що стосується напрямку бахмутського наступу. Ви знаєте, що на південному фланзі поступово, але впевнено наші просуваються вперед, з боями, з дуже великими перешкодами з боку ворога. Там і мінування, і авіаційні, і мінометні обстріли. Тому дуже складно, але в таких умовах наші просуваються", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, що скрізь на фронтах складна ситуація, зокрема й на півдні.

"Просто жоден метр землі нам не дається", - додала заступниця міністра.

Маляр нагадала, що наразі тривають бої за Урожайне на півдні, а також триває робота на мелітопольському та бердянському напрямках, "щоб було більш ефективно просуватися".

"Це дуже непросто. Ворог встановив чимало укріплень там бетонних, під основними панівними висотами, і тому там не просто пробиратися", - пояснила вона.