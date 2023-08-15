Унаслідок масованої ракетної атаки по Україні четверо людей загинули, 16 поранені - попередні дані

Російські окупаційні війська минулої ночі завдали масованого ракетного удару по всій території України, четверо людей загинули, 16 поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житловий сектор, підприємства, повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

"Вночі РФ завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України. Подвірʼя дитячого садка у Львові, житлові будинки. Центр Луцька, українське підприємство. Черкащина, Франківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина", - перерахував Кулеба постраждалі регіони України в телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Волинь. На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога", - уточнив він. У Львові "уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджені будинки довкола. У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих".

В Івано-Франківській області "уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч".

У Дніпропетровській області. "Місто Дніпро, внаслідок прильотів поранення отримали дві людини - працівники підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти".

У Черкаській області в м. Сміла "серед уражених об’єктів - територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водо- і теплопостачання. Частина міста наразі без води".

У Запорізькій області "в одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку".

У Донецькій області, "місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна - отримала поранення", - додав Кулеба.

"Усі постраждалі люди отримують допомогу", - підсумував він.