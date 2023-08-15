Події

08:43 15.08.2023

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дев’ять поранено

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дев’ять поранено

Минулої доби масованих обстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Поранено отримали поранення чоловіки 34-х, 44-х і 68-ми років та 72-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу в с. Подоли Куп'янського району дістали поранення і були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік. У с. Бугаївка Чугуївського району - пошкоджено 3 адмінбудівлі та 2 приватні будинки, поранено 2 жінки (75 років і 62 роки), а також 14-річного підлітка. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено два приватні будинки та електромережу. Унаслідок мінометного обстрілу с. Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарські будівлі, сталася пожежа.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #харківщина

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