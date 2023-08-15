РФ безуспішно намагалася атакувати ракетами Київську область
РФ безуспішно намагалася атакувати ракетами Київську область, жертв, постраждалих або руйнувань немає, повідомила пресслужба ОВА.
"Сьогодні вночі ворог укотре намагався завдати ракетного удару по Київщині. Влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що понад 2 години тривала повітряна тривога. На території області працювала ППО.
Жителям нагадують про важливість не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і дбати про свою безпеку. А також перебувати в укриттях під час потенційної небезпеки.
Також громадян закликають не знімати та не поширювати в мережі інформацію про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей.