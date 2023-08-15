РФ безуспішно намагалася атакувати ракетами Київську область, жертв, постраждалих або руйнувань немає, повідомила пресслужба ОВА.

"Сьогодні вночі ворог укотре намагався завдати ракетного удару по Київщині. Влучень в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків відсутня", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що понад 2 години тривала повітряна тривога. На території області працювала ППО.

Жителям нагадують про важливість не ігнорувати сигнал повітряної тривоги і дбати про свою безпеку. А також перебувати в укриттях під час потенційної небезпеки.

Також громадян закликають не знімати та не поширювати в мережі інформацію про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей.