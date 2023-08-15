Події

08:14 15.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів, 29 артсистем, 7 танків, 16 бронемашин, 29 безпілотників, 25 одиниць авто і спецтехніки, три засоби ППО, інформує Генштаб ЗСУ у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 254 920 (+540) осіб ліквідовано, танків - 4313 (+7) од, бойових броньованих машин - 8370 (+16) од, артилерійських систем - 5128 (+29) од, РСЗВ - 714 (+0) од, засобів ППО - 482 (+3) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 314 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4242 (+29), крилаті ракети - 1387 (+8), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7584 (+22) од, спеціальна техніка - 769 (+3)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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