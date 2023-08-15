Українська ППО ліквідувала 16 ракет, які вночі атакували Україну, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У результаті протиповітряного бою силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр", - сказано в повідомленні.

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Повідомляється, що загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, 4 крилаті ракети Х-22 - із шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольці, Шайківка).

Також 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Оленегорськ) і 4 крилаті ракети "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

У Повітряних силах зазначили, що по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона, а саме зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації, зазначили у ПС ЗСУ.