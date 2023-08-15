Події

07:55 15.08.2023

У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ по підприємству постраждали дві людини

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У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ по підприємству постраждали дві людини

У Дніпрі внаслідок нічної атаки РФ по підприємству постраждали 2 людини, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Щойно повернувся з місця "прильотів" по промисловому підприємству в Дніпрі. Поранено 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і буде лікуватися вдома. 70-річний чоловік був госпіталізований. Він перебуває у стані середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі.

Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували. Дякую рятувальникам за злагоджену роботу.

За словами голови ОВА, під час ранкової масованої атаки захисники з ПВК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

 

 

 

Теги: #атака #дніпро #підприємство

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