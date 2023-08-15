Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

Державний департамент США засудив провокації російського флоту щодо турецького суховантажного судна "Сукра Окан" у Чорному морі, який прямував в український порт Ізмаїл, розцінивши це як "неприйнятну ескалацію", передає "Голос Америки".

"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - заявив представник Держдепу Ведант Пател на прес-брифінгу.

Заступник представника зовнішньополітичного відомства США нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі РФ у Чорноморській зерновій ініціативі країна-агресор атакувала 26 об'єктів української портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.

Представник Держдепу додав, що Вашингтон продовжує "уважно стежити за цією ситуацією".

"І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі стосовно українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - сказав він.

Пател зазначив, що РФ має "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи".